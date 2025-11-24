VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Kraay geniet bij Ajax: "Die kan bal afpakken zonder vuile broek"

Arthur
bron: ESPN
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior keek met veel interesse naar het duel tussen Ajax en Excelsior. De analist weet precies wie volgens hem de uitblinker was.

Kraay zei tegenover ESPN het volgend. "Dat was Noah Naujoks, dat kan bijna niet anders. Hij was eigenlijk de veldheer op het middenveld in de wedstrijd Ajax - Excelsior. Ik vond in deze wedstrijd, met de nadruk op déze wedstrijd, het middenveld van Excelsior met Naujoks, Hartjes en Yegoian beter dan het middenveld van Ajax. Dat is wel heel erg knap."

Kraay ging verder met zijn lof voor de jonge middenvelder: "Die Naujoks heeft drie dingen: hij kan een bal afpakken zonder een vuile broek te krijgen, hij speelt bijna alle ballen vooruit, hij is dynamisch. Ik zit nu al aan drie, maar doe er nog eentje bij, want hij maakt ook goals in de grote wedstrijden. In de beker tegen PSV, die ze uiteindelijk met 5-4 verloren, maakte hij er ook twee. En nu doet hij het ook weer in de vijandelijke Johan Cruijff Arena. Hij schiet ze er op belangrijke momenten ook in. Absoluut de man van het weekend voor mij."

