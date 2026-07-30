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Kraay geniet van Ajacied: "Misschien wel iets te veel druk op gelegd"

Max
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. is lyrisch over Abdellah Ouazane. Het talent van Ajax laat zich deze voorbereiding zien bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. 

Ouazane staat al even op de radar van Kraay jr. "Je zal mij op de vrijdagavonden regelmatig opgewonden achter de desk van het Schakelprogramma van de Keuken Kampioen Divisie Abdellah Ouazane hebben zien fêteren", vertelt hij aan Voetbal International

"Die lange, mooie, technische Marokkaan, die niet zo lang geleden nog werd begeerd door Real Madrid maar niet door de keuring kwam, daar heb ik misschien wel iets te veel druk op gelegd door twee maanden geleden te zeggen dat hij binnen een half jaar in de basis zou staan in Ajax 1", vervolgt de analist. 

Dat maakte Ouazane, die zich deze voorbereiding laat geleden bij de ploeg van Míchel, niet uit. "Maar toen ik hem vlak voor het einde van de competitie tegen het lijf liep op De Toekomst, zei hij alleen maar: 'Ik word er niet nerveus van hoor. Ik houd wel van een beetje druk'."

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