Kraay geniet van Ajacied: "Misschien wel iets te veel druk op gelegd"
Hans Kraay jr. is lyrisch over Abdellah Ouazane. Het talent van Ajax laat zich deze voorbereiding zien bij de hoofdmacht van de Amsterdammers.
Ouazane staat al even op de radar van Kraay jr. "Je zal mij op de vrijdagavonden regelmatig opgewonden achter de desk van het Schakelprogramma van de Keuken Kampioen Divisie Abdellah Ouazane hebben zien fêteren", vertelt hij aan Voetbal International.
"Die lange, mooie, technische Marokkaan, die niet zo lang geleden nog werd begeerd door Real Madrid maar niet door de keuring kwam, daar heb ik misschien wel iets te veel druk op gelegd door twee maanden geleden te zeggen dat hij binnen een half jaar in de basis zou staan in Ajax 1", vervolgt de analist.
Dat maakte Ouazane, die zich deze voorbereiding laat geleden bij de ploeg van Míchel, niet uit. "Maar toen ik hem vlak voor het einde van de competitie tegen het lijf liep op De Toekomst, zei hij alleen maar: 'Ik word er niet nerveus van hoor. Ik houd wel van een beetje druk'."
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de return in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Kraay geniet van Ajacied: "Misschien wel iets te veel druk op gelegd"
Perez voorzichtig positief over Ajax: "Kan alleen maar beter"
'Ajax maakt haast: werkvergunning Arokodare race tegen de klok'
Kritische Godts blikt terug: "Dat is eigenlijk onacceptabel"
"Ik ben enorm verrast dat Dolberg zo moeilijk scoort bij Ajax"
Torenhoge verwachtingen van Tadic: "Gaat heel veel assists geven"
Arokodare maakt indruk: "Dan kan Tolu uitgroeien tot een spits"
Ouazane wordt gevreesd: "Als hij maar niet meedoet dit weekend"
'Salah-Eddine kan transfer maken': "Die club nadert een akkoord"
Zwart ziet grootste uitdaging voor Ajax: "Zal daarnaar zoeken"
'KNVB wil regels wijzigen en gaat op Engelse koers': "Sowieso goed"
Timo Letschert kijkt naar Ajax: "Ze hadden zulke diepe zakken..."
Planting ziet optie voor Ajax ontstaan: "Lijkt niet uitgesloten"
Verweij en Ajax-fans lyrisch over Ajacied: "Een zegen voor Ajax"
Ajax krijgt tegen Vojvodina te maken met Griekse scheidsrechter
Ajax ontvangt FK Vojvodina: BetMGM pakt uit met prachtige odds
Ajax - FK Vojvodina is live te zien op televisie: dit is waar
Transfer Bart van Rooij ontkracht: "Het is gewoon niet waar"
Cruijff speelt 'blufpoker' bij Ajax: "Een pot met goud gevonden"
Kraay adviseert: "Als ik Cruijff was, zou ik elk bod accepteren"
Romano komt met Álvarez-update: "Ajax werkt hard aan een deal"
Ajax-drietal ontbreekt op de training in aanloop naar Vojvodina
Arokodare glundert: "Dacht dat mijn zaakwaarnemer een grap maakte"
Ajax ziet 20-jarige aanvaller vertrekken naar FC Volendam
'Ajacied ontbreekt op training; woensdag medische keuring in Turijn'
OFFICIEEL: Ajax heeft beet en presenteert Nigeriaanse spits
Oefenduel FC Volendam - Ajax alleen tegen betaling live te zien
Tadic onthult contact met Ajax: "Een aanbod om trainer te worden"
'Ajax praat met opvolger Gaaei en wil PSV en Feyenoord aftroeven'
VI onthult: Dit is de reden waarom de transfer van Kaplan klapte