Kraay geniet van Ajacied: "Misschien wel iets te veel druk op gelegd"
Hans Kraay jr. is lyrisch over Abdellah Ouazane. Het talent van Ajax laat zich deze voorbereiding zien bij de hoofdmacht van de Amsterdammers.
Ouazane staat al even op de radar van Kraay jr. "Je zal mij op de vrijdagavonden regelmatig opgewonden achter de desk van het Schakelprogramma van de Keuken Kampioen Divisie Abdellah Ouazane hebben zien fêteren", vertelt hij aan Voetbal International.
"Die lange, mooie, technische Marokkaan, die niet zo lang geleden nog werd begeerd door Real Madrid maar niet door de keuring kwam, daar heb ik misschien wel iets te veel druk op gelegd door twee maanden geleden te zeggen dat hij binnen een half jaar in de basis zou staan in Ajax 1", vervolgt de analist.
Dat maakte Ouazane, die zich deze voorbereiding laat geleden bij de ploeg van Míchel, niet uit. "Maar toen ik hem vlak voor het einde van de competitie tegen het lijf liep op De Toekomst, zei hij alleen maar: 'Ik word er niet nerveus van hoor. Ik houd wel van een beetje druk'."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"