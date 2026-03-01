Kraay geniet van Jong Ajax-talent: "Alles aan deze jongen is mooi"

Hans Kraay Junior kon zijn enthousiasme nauwelijks verbergen na het optreden van Abdellah Ouazane bij Jong Ajax. De ESPN-analist zag de zeventienjarige middenvelder uitblinken tegen Helmond Sport en sprak bij Goedemorgen Eredivisie vol bewondering over het talent van de jonge Ajacied.

Ouazane stond vrijdag in de basis bij Jong Ajax, dat op sportcomplex De Toekomst met 5-1 won. De middenvelder bekroonde zijn sterke optreden met een doelpunt en maakte grote indruk op Kraay.

"Dit vind ik zo'n ongelooflijk groot talent", begint analist. "Let op wat hij nu doet. Hij verovert hier de bal", vervolgt Kraay terwijl de beelden worden getoond. "Hij heeft een stuk of zeventien spelers om zich heen, gaat eromheen, doorheen en houdt overzicht. Hij speelde op acht, maar is eigenlijk een tien. Real Madrid wilde hem hebben, maar hij is niet door de keuring heen gekomen."

Volgens Kraay straalt alles aan Ouazane klasse uit. "Maar alles aan deze jongen is mooi", stelt hij overtuigd. "Alles aan deze jongen is mooi. Er komt wel wat aan bij Jong Ajax...", besluit de verslaggever.