Kraay haalt uit: "Als er dan geen plek voor een basisspeler van Ajax is?"

Thomas
bron: ESPN
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr.

De keuzes van Michael Reiziger bij Jong Oranje blijven onderwerp van discussie, zeker na de nederlaag tegen Noorwegen. Vooral Hans Kraay junior laat zich kritisch uit over het ontbreken van Ajax-middenvelder Sean Steur in de selectie en begrijpt weinig van die beslissing.

Reiziger gaf zelf uitleg over het ontbreken van de middenvelder. "Je wil zo'n jongen de tijd gunnen om zich goed te ontwikkelen. Sean doet het goed en is basisspeler bij Ajax, maar ook nog niet elke wedstrijd", stelde de bondscoach. "Op dit moment was het nog te vroeg", voegde hij daaraan toe, ondanks dat hij Steur al langere tijd volgt.

Kraay begrijpt daar echter weinig van en is uitgesproken kritisch. “Ik heb bij Oranje vaker dat het als een bevalling voelt, ook op het EK. Ik hou zó ontzettend veel van voetbal, net als jullie en de mensen die kijken. Zó ontzettend veel, en ik verveel me nooit, maar bij dit Jong Oranje heb ik me in de eerste helft kapot verveeld", aldus Kraay. Volgens hem ontbrak het vooral aan creativiteit en tempo op het middenveld.

De analist wijst daarbij direct naar de afwezigheid van Steur. "En als ik nog één ding mag zeggen over Jong Oranje: het middenveld met Schreuder, Banzuzi en Zechiël... Als er dan geen plek is voor een basisspeler van Ajax, dan vreet ik het kippenhok op", zegt hij scherp. Ook Marciano Vink plaatst kanttekeningen bij het middenveld: "Hij was niet goed", doelt hij op Banzuzi. "En dat is wel vaker zo." Kraay besluit: "Als je Steur, Zechiël en Land hebt, heb je een heel ander middenveld dan dit."

