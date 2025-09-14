Kick-off podcast
Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Kraay heeft andere mening over Ajax-spitsen: "Geweldige combinatie"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior kijkt reikhalzend uit naar de strijd die zich de komende weken lijkt te ontvouwen in de spitspositie van Ajax. De ervaren analist van ESPN ziet in Wout Weghorst en Kasper Dolberg een bijzonder duo. Twee totaal verschillende types, die volgens hem juist daardoor zorgen voor een intrigerende strijd.

"Wout Weghorst en Kasper Dolberg: ik vind het een geweldige combinatie", zegt Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. "Heel veel mensen denken: dat gaat schuren. Ik vind het een geweldige combinatie om samen uit te vechten wie het wordt. Het zijn totale tegenpolen."

Vooralsnog lijkt Weghorst de voorkeur te krijgen; Dolberg bleef zaterdag negentig minuten op de bank tijdens de 3-1 overwinning op PEC Zwolle. Maar Kraay verwacht dat het nog spannend gaat worden. "Heel veel mensen ergen zich aan Weghorst. Ik erger me helemaal niet aan hem, ik vind het een self-made man die alles kan zonder een super getalenteerd iemand te zijn."

Kraay is onder de indruk van de manier waarop Weghorst zich telkens opnieuw heeft bewezen. "Ik vind hem geweldig. Het is een vechter en hij gaat Dolberg proberen in de wielen te rijden. Dat hoort er ook allemaal bij. Waterreus heeft alle keepers in de wielen gereden toen hij keepte, iedereen kapotgemaakt. Maar ik ben heel benieuwd of John heel snel een vaste nummer 1 durft te kiezen."

Wie de voorkeur krijgt? Kraay heeft sympathie voor beide spelers, maar kan de charme van Dolberg moeilijk negeren. "Ik kijk ook Belgisch voetbal en Dolberg heeft echt twee hele goede jaren gehad bij Anderlecht. Het is zo mooi. Alles wat aan mij lelijk was, vind ik aan andere mensen mooi. Dus ik vind Dolberg heel mooi."

