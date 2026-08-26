Kraay jr. adviseert: "Als Cruijff echt kampioen wil worden dan..."
Hans Kraay jr. ziet dat Ajax het aanvallend nog lastig heeft. Terwijl het verdedigend vaak redelijk goed staat, weten vooral de buitenspelers nog niet tot hun recht te komen.
"Die oplossing heb ik even niet paraat, maar als je met Steven Berghuis als valse rechtsbuiten speelt, die natuurlijk tussen de linies graag in de bal komt, zal je absoluut een dribbelaar met diepte aan de linkerkant nodig hebben", zegt Kraay jr. bij Voetbal International.
"En dat is Oscar Gloukh absoluut niet", is hij kraakhelder. "Ze hoeven van mij echt niet Noa Lang per se op te halen, maar als Jordi Cruijff echt kampioen wil worden, moet er echt een linksbuiten komen met snelheid en die bij een goaltje of twintig betrokken is."
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Kraay jr. adviseert: "Als Cruijff echt kampioen wil worden dan..."
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