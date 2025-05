Kraay jr. adviseert: "Hij moet koffie gaan drinken met Koeman"

Bergwijn koos vorige zomer voor een stap naar Saudi-Arabië en dat viel vanuit sportief oogpunt niet goed bij Koeman. Resultaat: Bergwijn komt momenteel niet meer uit voor Oranje. "Ik zou, als ik Bergwijn was, de telefoon pakken en de kou uit de lucht nemen. Steven zit nog in z'n primetime, kan nog dik zeven jaar mee", zegt Kraay tegen ESPN.

"Hij zal Koeman gehoord hebben bij ons", zegt Kraay jr. over Goedemorgen Eredivisie, waarin Koeman aangaf Bergwijn niet te gaan bellen. "Wil hij zijn eigen carrière op orde houden, dan moet Bergwijn, als de competitie in de zandbak straks is afgelopen, zelf even de telefoon pakken en een kop koffie met Koeman gaan drinken", stelt Kraay.

"Ik weet honderd procent zeker dat Koeman dan 'ja, is goed' zal antwoorden. Bergwijn moet zich niet te groot voelen voor de eerste stap." Bergwijn speelde tot op heden 35 interlands, waarvan zijn laatste op het EK van afgelopen zomer plaats vond.