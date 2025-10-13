Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Nederlands elftal

Kraay jr: "Alle ballen gingen naar Frenkie, ik vind dat zo lekker"

Amber
bron: ESPN
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. ziet Ronald Koeman in een luxepositie bij het Nederlands elftal. Na de overtuigende 4-0 zege van Oranje op Finland sprak de analist bij ESPN zijn bewondering uit over de brede en kwalitatief sterke selectie van de bondscoach.

"Koeman zit echt in een ongelooflijke luxepositie", aldus Kraay jr. "Los van Donyell Malen, die nog weleens een keer op de bank zit, zijn het allemaal jongens die in de Premier League belangrijk zijn. Frenkie die in La Liga belangrijk is, Dumfries bij Inter. Het zijn allemaal spelers die elke week op een hoog niveau acteren."

Bijzonder lovend was Kraay jr. over Frenkie de Jong, die tegen Finland de volledige negentig minuten speelde. "Frenkie hebben we nog niet super benoemd", merkte hij op. "Alle ballen gingen naar Frenkie, en ik vind dat zo lekker. Als Frenkie de bal heeft, dan kun je aansluiten, want die raakt de bal nooit kwijt."

Koeman koos in de wedstrijd voor Justin Kluivert als aanvallende middenvelder en zette Tijjani Reijnders op de bank, een keuze die volgens Kraay vooral de weelde bij Oranje onderstreept. "Als één van de aanvallende middenvelders speelt, dan is het of Gravenberch, of Reijnders naast Frenkie, so be it. Het is toch een geweldige luxe als je daar als bondscoach uit kunt kiezen."

Nederlands elftal Hans Kraay junior Frenkie de Jong Ryan Gravenberch
Video’s
