Kraay jr.: "Beenhakker leed aan dezelfde kwaal als Frank de Boer"

"We krijgen er nooit meer zo eentje, een mensen-mens-coach, die met een welgemeende arm om spelers ze zo veel vertrouwen wist te geven, dat zelfs de sterren van Real Madrid drie jaar lang in de pas liepen", zegt Kraay jr. in zijn column voor Voetbal International. "Als het je lukt jongens zoals Camacho, Butragueño en Hugo Sánchez uit je hand te laten eten, ben je gewoon een hele grote trainer, want dat waren toch geen koekenbakkers, hè?"

Kraay jr vervolgt: "Drie keer op rij kampioen met Madrid, niet voor niets is er na Leo geen trainer geweest die dat met die club voor elkaar heeft gekregen." De analist was ontroerd door het eerbetoon aan Beenhakker. "Of het nou Willem van Hanegem was, of Wim Kieft, de bondscoach, de club Real Madrid, Peter Bosz, Robin van Persie, Robert Lewandowski, hele grote namen betuigden hun respect, met als hoogtepunt voor mij de minuten stilte in de stadions. Het was overal kippenvel-stil."

"Ik was zaterdag in Sittard en zag na afloop hoe de spelers van Feyenoord na de winst op Fortuna het spandoek voor Don Leo omarmden. Indrukwekkend", zegt Kraay jr. Of Beenhakker de waardering heeft gekregen die hij verdiende? "Vind ik wel, het was vooral Leo zelf die niet helemaal tevreden terugkeek. Hij leed aan dezelfde kwaal als Frank de Boer. Die werd drie keer kampioen met Ajax in een moeilijke tijd, maar kan het nog steeds niet verkroppen dat het geen vier keer is geweest. Die ene wedstrijd bij De Graafschap, die ze verloren en waardoor PSV de titel pakte, zit ’m voor altijd achterna."

De analist gaat verder: "Leo werd drie keer kampioen met Madrid, twee keer met Ajax en een keer als trainer van Feyenoord, maar hij schoot regelmatig hyperventilerend wakker van die goal van Edward Linskens, die in 1988 in de grond schoot, maar wel scoorde, waardoor Leo en Madrid verloren van PSV en zíjn Cup met de Grote Oren naar Eindhoven zag gaan."

"En 30 november 1980 kon-ie ook niet vergeten, de dag dat De Verlosser (Johan Cruijff) afdaalde van de tribune en als technisch adviseur naast Leo kwam zitten om wat aanwijzingen te geven. Dat vind ik zo gek en zó jammer", aldus Hansie Hansie.