Kraay jr. bood excuses aan bij Ajacied: "Ben in de auto gestapt"

Na Ajax - Fortuna Sittard twee seizoenen geleden was Kraay jr. niet onder de indruk van Henderson. "En vroeg hem live na afloop: Jordan, was dit je slechtste wedstrijd in Ajax-shirt? Toen keek hij mij al aan alsof ik door de ratten besnuffeld was", blikt hij terug in Voetbal International. "En toen ik hem daarna nog drie keer vroeg waarom hij al die ballen breed speelt, was de liefde definitief over. En liep hij hoofdschuddend weg."

Het interview ging ook in Engeland viraal, maar Kraay was daar niet echt trots op. "Sterker nog, na het terugzien van dat interview vond ik dat ik volledig over de top was gegaan. Een beetje zelfreflectie kan absoluut geen kwaad", geeft hij toe. "Dus ik ben de volgende ochtend in de auto gestapt richting De Toekomst, heb Jordan Henderson aangeschoten en gezegd: Jordan, ik ben over de top gegaan, sorry."