Kraay jr. enthousiast over Ajacied: "Lijkt niet op Messi, maar...
Hans Kraay jr. kijkt met veel belangstelling uit naar de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. In zijn column voor Voetbal International gaat de analist onder meer in op de ontwikkelingen bij Ajax, waar hij vooral benieuwd is naar de impact van Marcos Leonardo en trainer Míchel.
"Ik kan niet wachten", schrijft Kraay over de competitiestart. Tijdens zijn vakantie in Mexico sprak hij met supporters van Al Hilal, de voormalige club van Ajax-aanwinst Marcos Leonardo. Hun verhalen maakten hem nieuwsgierig naar de Braziliaanse spits.
"Ik ben in Mexico een paar voetballiefhebbers tegengekomen die Al-Hilal supporteren en die zijn lyrisch over Marcos Leonardo, de nieuwe spits van Ajax", aldus Kraay. De Amsterdammers legden naar verluidt zo'n negentien miljoen euro neer voor de aanvaller.
Volgens de Al Hilal-fans hoeft Leonardo het niet van spectaculaire acties te hebben. "Ze zeggen: 'Hij lijkt niet op Messi, maar hij is een magneet in de zestien van de tegenpartij'. Hij schiet ze er dus niet in vanaf veertig meter, passeert geen zeven tegenstanders, maar de goals die hij maakt tellen ook allemaal voor één."
Kraay is benieuwd of de Braziliaan die reputatie ook in Amsterdam waar kan maken. Tegelijkertijd verwacht hij dat de lat bij Ajax hoog blijft liggen. "Ik heb wel de indruk dat ondanks het feit dat de spelers van Ajax nogal enthousiast zijn over de trainingsmethodes van Míchel - wat vaker voorkomt in de voorbereiding - ze de lat in Amsterdam wel wat hoger mogen leggen."
De analist hoopt bovendien dat Míchel zijn ambitieuze doelstellingen waarmaakt. "Ik hoorde Míchel twee weken geleden zeggen tijdens zijn eerste persconferentie dat Ajax nooit meer op 28 punten afstand van PSV mag eindigen… Ik hoop van ganser harte dat Jordi Cruijff hem wel heeft verteld dat je bij Ajax kampioen moet worden en dat dit ook geldt voor het komende seizoen. Bij Ajax tellen geen excuses, geen overgangsjaren, geen tussenjaar, maar de filosofie van Jordi Cruijff: 'Wij zijn Ajax, wij moeten kampioen worden. Gracias.'"
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