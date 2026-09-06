Kraay jr. fileert 'trage' Ajacied: "Ik vind dit echt ongelofelijk"

Hans Kraay Junior snapt weinig van het gedrag van Marc ter Stegen bij De Topper tussen Ajax en PSV (1-3). Hij vond Ter Stegen zich apart gedrag terwijl Ajax achterstond.

"Tussen de zestigste en zeventigste minuut is Ajax niet met de bal van hun eigen helft geweest", begint Kraay zondag bij Goedemorgen Eredivisie. "Ze staan 1-2 achter en ze nemen de tijd alsof ze met 3-0 voorstonden. Ik weet dat (Marcos, red.) Leonardo niet de grootste is, maar lepel een keer de bal naar voren."

Dat Ter Stegen vervolgens secondenlang stilstaat met de bal, gaat er bij de analist niet in. "Ik heb het idee dat hij alles prima vindt", stelt Kraay. "Hij heeft tien minuten gewandeld... Ik vind dit echt ongelofelijk."

"Ik vind het een feest dat Ter Stegen in de Eredivisie speelt", vervolgt Kraay. "Maar ik heb de indruk dat hij niet wist dat ze met 1-2 achterstonden. Moet je kijken... Ik vond het een echte topper, maar dit resulteerde in nul."