Kraay jr. geeft KNVB dringend advies: "Nigel moet heel snel bellen"

Hans Kraay junior ziet in Arne Slot de ideale kandidaat om het stokje over te nemen als bondscoach van het Nederlands elftal. Ronald Koeman heeft dinsdag zijn afscheid bij Oranje aangekondigd, iets wat Kraay junior al aan zag komen.

Kraay zou dan ook geen moment twijfelen. "Ik zou direct een belletje wagen richting Arne Slot," zegt hij tegen Voetbal International. “Hij reist even met zijn gezin rond in Amerika en in kleine kring heeft hij al lichtelijk kenbaar gemaakt dat hij zich te jong voelt voor het bondscoachschap."

Kraay vervolgt: "Maar Nigel (de Jong, directeur topvoetbal KNVB, red.) moet toch maar heel snel bellen en ik ben ervan overtuigd dat Slot zich gevleid voelt en ja zal zeggen. Want met Arne moeten we volle bak op de aanval, tegen welk land dan ook. Zo zijn we als klein landje ook groot geworden."