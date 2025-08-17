Kraay jr. geeft update over Ajax-geruchten: "Niet uitgesloten"

Een terugkeer van Edson Alvarez bij Ajax is niet onmogelijk. Hans Kraay jr. weet wel dat het wel wat voeten in de aarde heeft.

Alvarez vertrok twee jaar geleden voor bijna veertig miljoen euro naar West Ham United, maar komt inmiddels weinig meer aan spelen toen in Engeland. De middenvelder zou daarom op de radar zijn gekomen bij Ajax. "In eerste instantie is het verhaal dat Ajax zo'n 45 miljoen euro voor hem heeft gekregen, dus West Ham zegt niet: hier heb je 'm voor niets voor een jaartje", begint Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie.

De Mexicaan wil graag meer spelen en zou een terugkeer naar Amsterdam wel zien zitten, weet Kraay jr. "De stand van zaken schijnt nu zo te zijn dat Edson Álvarez per se weg wil, want hij speelt niet onder Graham Potter. Ik ben aanvoerder van Mexico en volgend jaar is het WK, laat mij naar Ajax gaan", vertelt de analist. "Hij verdient ongeveer zes miljoen euro. Het schijnt zo te zijn dat West Ham gratis wil uitlenen, maar dat Ajax dan het volledige salaris moet betalen. Dat is in het salarishuis van Ajax eigenlijk not done. Ze willen op de balans daarom de helft als huurgeld en de andere helft als salaris. Dus het is niet uitgesloten."