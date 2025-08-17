Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay jr. geeft update over Ajax-geruchten: "Niet uitgesloten"

Max
bron: ESPN
Hans Kraay Jr.
Hans Kraay Jr. Foto: © BSR Agency

Een terugkeer van Edson Alvarez bij Ajax is niet onmogelijk. Hans Kraay jr. weet wel dat het wel wat voeten in de aarde heeft. 

Alvarez vertrok twee jaar geleden voor bijna veertig miljoen euro naar West Ham United, maar komt inmiddels weinig meer aan spelen toen in Engeland. De middenvelder zou daarom op de radar zijn gekomen bij Ajax. "In eerste instantie is het verhaal dat Ajax zo'n 45 miljoen euro voor hem heeft gekregen, dus West Ham zegt niet: hier heb je 'm voor niets voor een jaartje", begint Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie.

De Mexicaan wil graag meer spelen en zou een terugkeer naar Amsterdam wel zien zitten, weet Kraay jr. "De stand van zaken schijnt nu zo te zijn dat Edson Álvarez per se weg wil, want hij speelt niet onder Graham Potter. Ik ben aanvoerder van Mexico en volgend jaar is het WK, laat mij naar Ajax gaan", vertelt de analist. "Hij verdient ongeveer zes miljoen euro. Het schijnt zo te zijn dat West Ham gratis wil uitlenen, maar dat Ajax dan het volledige salaris moet betalen. Dat is in het salarishuis van Ajax eigenlijk not done. Ze willen op de balans daarom de helft als huurgeld en de andere helft als salaris. Dus het is niet uitgesloten."

Gerelateerd:
John Heitinga in Deventer

Ajax nog niet uitgewinkeld: "Er zullen nog spelers komen"

0
Marijn Beuker en Ko Itakura

Opstelling Ajax bekend: zomeraanwinst Ko Itakura maakt debuut

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior Edson Alvarez Ajax historie & oud-spelers Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd