Kraay jr. geniet van Ajax-talent: "Mijn gebeden zijn verhoord"

"Ik dacht dat Ajax-trainer Míchel na de decepties tegen NEC en Hajduk Split er wel uit was met zijn nieuwe systeem zonder buitenspelers", blikt hij terug op de website van VI. "Hij versloeg FC Groningen met 2-5 en Atalanta met 2-0. Niet des Ajax om met vijf middenvelders te spelen, maar geen Ajacied die erom maalde, dus elke Amsterdammer dacht: Hier gaat hij lekker mee door. Alleen tegen Sparta husselde hij het hele handeltje door elkaar", constateert Kraay junior.

"Wijndal eruit, die er net lekker in dacht te zitten. Baas, die daar niet graag speelt, op de plek van Wijndal. Bouwman, met al zijn complimenten, ook op het bankie", vervolgt hij. "Maar gelukkig wel… Mijn gebeden zijn verhoord: Abdellah Ouazane startte als linkerspits in plaats van Oscar Gloukh en het was weer een feest om die jongen te zien dribbelen, te zien versnellen in zijn dribbel, mensen binnendoor en buitenom te zien passeren en de 0-1 heerlijk met zijn binnenkant wreef in het hok te zien sturen", besluit Hans Kraay junior enthousiast.