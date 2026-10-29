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Kraay jr. geniet van Ajax-talent: "Mijn gebeden zijn verhoord"

Niek
Hans Kraay junior bij de première van de film Champagne in Amsterdam
Hans Kraay junior bij de première van de film Champagne in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Ajax won zondag met 0-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam en Abdellah Ouazane nam op fraaie wijze de openingstreffer voor zijn rekening. Hans Kraay junior had niet verwacht dat de talentvolle Ajacied aan de aftrap zou staan. 

"Ik dacht dat Ajax-trainer Míchel na de decepties tegen NEC en Hajduk Split er wel uit was met zijn nieuwe systeem zonder buitenspelers", blikt hij terug op de website van VI. "Hij versloeg FC Groningen met 2-5 en Atalanta met 2-0. Niet des Ajax om met vijf middenvelders te spelen, maar geen Ajacied die erom maalde, dus elke Amsterdammer dacht: Hier gaat hij lekker mee door. Alleen tegen Sparta husselde hij het hele handeltje door elkaar", constateert Kraay junior.

"Wijndal eruit, die er net lekker in dacht te zitten. Baas, die daar niet graag speelt, op de plek van Wijndal. Bouwman, met al zijn complimenten, ook op het bankie", vervolgt hij. "Maar gelukkig wel… Mijn gebeden zijn verhoord: Abdellah Ouazane startte als linkerspits in plaats van Oscar Gloukh en het was weer een feest om die jongen te zien dribbelen, te zien versnellen in zijn dribbel, mensen binnendoor en buitenom te zien passeren en de 0-1 heerlijk met zijn binnenkant wreef in het hok te zien sturen", besluit Hans Kraay junior enthousiast. 

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