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Kraay Jr. genoot van oud-Ajacied tijdens WK: "Waanzinnig gretig"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © BSR Agency

Hans Kraay Jr. heeft een anekdote gedeeld over Erik ten Hag. In zijn column voor Voetbal International vertelt de analist dat de huidige trainer van Ajax veel bewondering had voor de inmiddels overleden Simon Kistemaker.

Kraay Jr. haalt Kistemaker aan wanneer het gesprek over de strijdlust van Argentinië gaat en onthult vervolgens de bijzondere band tussen de oefenmeester en Ten Hag. "Voor de jonge lezers, Simon was de meest strijdvolle trainer die Erik ten Hag en ik ooit samen hebben meegemaakt. Die had met een Argentinië-sjaaltje en een grote sigaar heerlijk naar de Argentijnse tackles gekeken. En nogmaals voor degenen die hem niet kennen: Erik ten Hag luisterde als trainer van Ajax en Manchester United maar naar één trainer en dat was Simon Kistemaker. De meest eerlijke man die wij ooit zijn tegengekomen."

Ook heeft hij genoten van het optreden van Nicolás Tagliafico in de WK-finale. De voormalig Ajacied maakte volgens de analist indruk met zijn felle manier van verdedigen tegen Lamine Yamal. "Om toch met jouw Simon Kistemaker te spreken; ik heb wel genoten van hoe ex-Ajacied Nicolás Tagliafico zich zo waanzinnig gretig heeft vastgebeten in Lamine Yamal, die naar verluidt zó kort gedekt is, dat-ie een stuk uit zijn oor mist. Maar ik weet het niet heel zeker."

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