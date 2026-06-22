Kraay jr. had gesprek met García: "Stond er een beetje van te kijken"

Hans Kraay junior begrijpt weinig van het vertrek van Óscar García bij Ajax. De analist reageerde zondagavond in WK Praat op ESPN op het nieuws dat de Spaanse trainer de Amsterdamse club in goed overleg heeft verlaten.

Volgens Kraay had García zich juist altijd loyaal opgesteld tegenover Ajax. "Hij is altijd zeer loyaal geweest naar de club en de supporters. Ik vind het geweldig om hoofdtrainer te zijn, zei hij altijd", vertelt de ESPN-verslaggever. "Dat vinden wel meer mensen bij Ajax. Maar als ik terug moet naar Jong Ajax, dan doe ik dat. Er is maar één ding belangrijk en dat is dat we niet het absolute lachertje worden door ook de Conference League niet te halen", citeert hij de trainer.

Kraay onthult dat hij na een interview eerder dit seizoen nog uitgebreid met García sprak. "Toen zei hij: Ik heb het hier zo naar m'n zin. Ik blijf het liefst hoofdtrainer bij Ajax 1 volgend seizoen en anders ga ik gewoon weer terug naar Jong Ajax. Ik stond er dus een beetje van te kijken."