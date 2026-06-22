Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Kraay jr. had gesprek met García: "Stond er een beetje van te kijken"

Amber
bron: ESPN
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior begrijpt weinig van het vertrek van Óscar García bij Ajax. De analist reageerde zondagavond in WK Praat op ESPN op het nieuws dat de Spaanse trainer de Amsterdamse club in goed overleg heeft verlaten.

Volgens Kraay had García zich juist altijd loyaal opgesteld tegenover Ajax. "Hij is altijd zeer loyaal geweest naar de club en de supporters. Ik vind het geweldig om hoofdtrainer te zijn, zei hij altijd", vertelt de ESPN-verslaggever. "Dat vinden wel meer mensen bij Ajax. Maar als ik terug moet naar Jong Ajax, dan doe ik dat. Er is maar één ding belangrijk en dat is dat we niet het absolute lachertje worden door ook de Conference League niet te halen", citeert hij de trainer.

Kraay onthult dat hij na een interview eerder dit seizoen nog uitgebreid met García sprak. "Toen zei hij: Ik heb het hier zo naar m'n zin. Ik blijf het liefst hoofdtrainer bij Ajax 1 volgend seizoen en anders ga ik gewoon weer terug naar Jong Ajax. Ik stond er dus een beetje van te kijken."

Presentator Milan van Dongen vindt dat opvallend. "Dat is dan eigenlijk heel gek, toch?", reageert hij. "Als je dit zo hoort? Als hij een paar maanden geleden tegen jou zegt dat hij wil blijven, is er dan misschien heel veel veranderd? Je kan hem natuurlijk ook niet verwijten dat het met Ajax 1 zo slecht ging, want het ging met Fred Grim en John Heitinga ook slecht."

García begon in februari als trainer van Jong Ajax, waar hij door Jordi Cruijff werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Willem Weijs. Slechts een maand later schoof hij door naar de hoofdmacht, nadat Fred Grim terugkeerde naar de jeugdopleiding.

Gerelateerd:
Mohamed Ihattaren

'Ihattaren kan carrière vervolgen bij nieuwe Eredivisieclub'

0
Aad de Mos

De Mos: "Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Óscar García Hans Kraay junior Jong Ajax
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Weghorst schopt teamgenoot neer: "Kan hier heel boos om worden"

Kraay jr. had gesprek met García: "Stond er een beetje van te kijken"

Driessen: "Je kan hem niet met goed fatsoen op de bank zetten"

'Ihattaren kan carrière vervolgen bij nieuwe Eredivisieclub'

Van Hanegem: "Heb het idee dat hij bij Ajax dat niet meer kreeg"

Bas Nijhuis over moeder-spreekkoren: "Ze doen het ook bij Ajax"

Ajax-legende looft Nederlands elftal: "Dit team kan het WK winnen"

Brian Brobbey bijt terug: "Ik weet nog dat jullie me afmaakten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws