Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"

Míchel communiceert nog regelmatig Spaans met de pers, maar laat zich ook al in het Engels uit. "Ik heb begrepen van allebei de perschefs van Ajax dat Míchel een aantal keer per week privéles heeft. Zij denken dat hij binnenkort gewoon voor iedereen Engels gaat praten", vertelt Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Dat zou voor de kijker ook makkelijk zijn."

De Engelse interviews van de Spaanse oefenmeester zorgen voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Kraay jr. hoopt dat Míchel zijn boodschap wel weet over te brengen op de spelersgroep. "Als speler zou ik het moeilijk vinden als een trainer niet goed uit zijn woorden zou komen."