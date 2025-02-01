Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Kraay jr.: "Ik heb tien keer liever Oliver Edvardsen dan Forbs"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Oliver Edvardsen
Oliver Edvardsen Foto: © Pro Shots

Oliver Edvardsen is de nieuwste aankoop van Ajax. De buitenspeler van Go Ahead Eagles is echter niet het type aanvaller waarop trainer Francesco Farioli hoopte. 

"Farioli vroeg in eerste instantie aan Kroes om een diepgaande buitenspeler. En Edvarsen doet het bij Go Ahead Eagles geweldig, maar als we daar goed naar kijken is dat een technisch sterke zwervende linksbuiten en niet het type Forbs", opent Kraay jr. bij ESPN. "Ik heb tien keer liever Edvardsen, maar het is geen bijzonder snelle speler."

"Het is een opmerkelijke transfer. Er zijn heel veel opties de revue gepasseerd", zegt Kees Kwakman. Danny Koevermans was ook verrast. "Eigenlijk is het een jongen die het laat zien bij Go Ahead Eagles, maar het lijkt me een breedteaankoop. Niet iemand die er direct moet staan."

Kraay jr.: "Godts is er wel een week of vier tot zes uit", zegt Kraay jr. "Als wij hem bij Go Ahead zien. Hij scoorde zeven keer en hij gaf ook een aantal assists, dan lijkt het een waardige vervanger. Het is wel te hopen voor hem, dat hij de druk aankan, maar het schijnt een hele nuchtere jongen te zijn."

Kwakman: "Hij zal in de kleine ruimte vanaf de zijkant individuele acties moeten maken en dat zie ik hem niet zo snel doen eigenlijk. Ik snap ook wel dat ze een ander type dan Godts willen hebben. Hij speelt bij Go Ahead aan de binnenkant. Het is geen klassieke linksbuiten."

