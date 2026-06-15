Kraay jr.: "Is hij zoveel miljoen meer waard dan Aaron Bouwman?"
Kraay junior begrijpt weinig van het feit dat Oranje-international Jan Paul van Hecke naar waarschijnlijkheid voor 70 miljoen euro vertrekt bij Brighton & Hove Albion. Tottenham Hotspur is geïnteresseerd in de mandekker.
"Ik vind Van Hecke ook een hele goede speler, maar 70 miljoen voor…", zegt de analist bij ESPN over een mogelijke transfer van de verdediger. Hij snapt niet dat Van Hecke duurder is dan Ismael Saibari, die PSV voor 55 miljoen gaat verlaten. "Als je die twee spelers naast elkaar legt, is toch heel raar dat ze dezelfde waarde hebben", reageert Milan van Dongen.
Kraay junior: "Ze staan op wel andere posities, maar 70 miljoen voor Van Hecke? Zou Van Hecke nou 65 miljoen meer waard zijn dan Aaron Bouwman? Of 65 miljoen beter zijn dan Aaron Bouwman van Ajax?", besluit hij.
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Kraay jr.: "Is hij zoveel miljoen meer waard dan Aaron Bouwman?"
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