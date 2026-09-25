Kraay jr. is kritisch: "Ik vind het een ongelooflijk gemiste kans"
Hans Kraay junior vindt het jammer dat de media en supporters nauwelijks de kans krijgen om trainingen van het Nederlands elftal bij te wonen. Volgens de ESPN-analist laat de KNVB daarmee een mogelijkheid liggen om het publiek dichter bij Oranje en bondscoach Xavi Hernández te brengen.
Kraay zou zelf graag een training van het Nederlands elftal bezoeken. "Als de trainingen open waren, wilde ik daar naartoe. We spelen nu vier wedstrijden voor de Nations League, maar wij kennen Xavi niet als trainer", vertelt hij in Pauw & De Wit.
Volgens Kraay is er juist veel interesse in de werkwijze van Hernández, maar krijgen buitenstaanders daar nauwelijks iets van mee. "Maar de dertien trainingen zijn niet open. We mogen een kwartiertje kijken. Dan zien we spelers over hoepels heen springen en spelen ze Rondo. Ik vind het werkelijk een ongelooflijk gemiste kans."
De analist vindt dat Oranje meer toegankelijk zou mogen zijn voor journalisten en supporters. "Het Nederlands elftal is van iedereen, niet alleen van de KNVB, de bondscoach en de spelers. We maken van voetbal hogere wiskunde. Je kan toch op trainingen tienduizenden mensen toelaten."
Over de kwaliteiten van Hernández als trainer wil Kraay voorlopig nog geen harde conclusies trekken. "We weten van Xavi dat hij een prachtige voetballer was, met tiki-taka-voetbal. Daarin geef ik hem absoluut het voordeel van de twijfel en hopen dat hij dat kan overbrengen bij het Nederlands elftal."
Kraay hoort naar eigen zeggen positieve geluiden uit de spelersgroep over de werkwijze van de bondscoach. "Hij organiseert heel veel meetings en ik hoor van de spelers dat ze geloven in zijn filosofie. Ik hoop dat hij dat kan laten zien."
Toch hoopt hij dat de Nederlandse voetbalbond Hernández aanspoort om af en toe meer publiek toe te laten bij trainingen. "Hij is gewend dat alles dicht is in Spanje, toch vind ik dat Van Leeuwen of Nigel de Jong gewoon tegen hem moeten zeggen: we zijn nu in Nederland en we hebben respect voor onze toeschouwers. Gooi die trainingen af en toe open. Dat vind ik jammer, maar toch hoop ik dat hij het goed gaat doen", aldus Kraay.
Xavi begon zijn periode als bondscoach donderdag met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland.
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