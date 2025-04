Kraay Jr. komt met opvolger Taylor: "Technisch, gretig en fit"

"Kenneth Taylor gaat ongetwijfeld weg", klinkt Kraay jr. aan tafel. "Die is onder Farioli ongelofelijk box-to-box geworden. Ik denk dat er veel interesse voor hem is. Dan zit je te denken: wie zou hem kunnen opvolgen? Hebben we in Nederland zo’n speler?"

Het antwoord is Luciano Valente. De speler van FC Groningen wordt al langere tijd geprezen om zijn prestaties en wordt nu ook door Kraay jr. aan Ajax gelinkt. "Ik denk dat hij goed genoeg voor Ajax is. Het is een 11 of een 10, maar bij Ajax kan hij ook op 8 spelen", aldus Kraay jr.

"Als eerste aanspeelpunt is hij prima. Technisch is hij goed, hij is brutaal aan de bal, heeft een goede dribbel en een steekpass", analyseert hij het type speler dat Valente is. "Hij heeft ook net als Taylor diepgang. Hij is fit, hij is gretig en heeft inhoud. Zijn techniek is heel erg fijn en goed. Ik vind het een hele goede voetballer. Hij maakt alleen niet super veel goals als aanvallend ingestelde speler."

Tafelgast Aad de Mos vindt het een goede suggestie, maar is wat behoudender: "Ik zou toch even dat EK afwachten. Plus: bij Ajax komen er ook spelers uit de eigen jeugd. Ik heb dat Youth Cup-toernooi gezien. Dat kan ook een blokkade zijn voor jonge spelers, maar het is een jongen met een potentie."