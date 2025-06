Kraay jr. kraakt Jong Oranje-keuze Reiziger: "Onbegrijpelijk"

Reiziger heeft de beschikking over een paar spelers van Oranje, dus denkt Kraay jr. dat Jong Oranje een goede kans maakt op de eindzege. "Maar: spits Emanuel Emegha is geblesseerd en kan niet mee en dan lijkt het mij toch logisch dat je Mexx Meerdink oproept", voegt hij toe in zijn column in Voetbal International. "Die zal toch wel beter zijn dan Noah Ohio en Thom van Bergen, die allebei vijf goals hebben gemaakt in een heel seizoen Eredivisie?"

De spits van AZ zou afgelopen seizoen vanwege een blessure een keer hebben afgezegd voor Jong Oranje, maar daarna wel een oefenwedstrijd met AZ gespeeld hebben. "Nou, het is allemaal wat, poeh poeh, oh oh, nou nou, die moeten we inderdaad even op zijn plaats zetten, dit pikken we niet", aldus een cynische Kraay. "Dan hebben we het dus over de Meerdink die wordt gevolgd door Barcelona en de drie topclubs in Nederland en die er bij AZ dertien heeft in gekopt en geschopt met maar vijf of zes basisplaatsen. Onbegrijpelijk!"