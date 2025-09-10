Kraay jr. kritisch: "Ajax heeft de plank volledig misgeslagen"

Ajax zocht na het vertrek van de Engelsman naar een ervaren 'zes', maar slaagde er niet in die te vinden. "Er is volle bak Ajax-heimwee naar de verketterde Henderson", oordeelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International. "Dat moest nou eventjes met een ervaren opvolger worden ingevuld, als ik Alex Kroes goed heb begrepen."

Na een lange transferszomer kwam Ajax uiteindelijk met de twintigjarige James McConnell. "Nou, dan heb je al een jonge Mokio, die daar kan spelen, maar dat is niet ideaal. En dan ga je nog een jonge jongen bij Liverpool halen, die daar absoluut zijn sporen nog niet verdiend heeft", aldus de voormalig profvoetballer. "Dus de Ajax-leiding heeft de plank volledig misgeslagen met de opvolging van Henderson."