'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Kraay jr. kritisch: "Ajax heeft de plank volledig misgeslagen"

Max
bron: Voetbal International
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. denkt dat Ajax Jordan Henderson enorm gaat missen. Volgens de analist is de ervaren middenvelder niet goed vervangen. 

Ajax zocht na het vertrek van de Engelsman naar een ervaren 'zes', maar slaagde er niet in die te vinden. "Er is volle bak Ajax-heimwee naar de verketterde Henderson", oordeelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International. "Dat moest nou eventjes met een ervaren opvolger worden ingevuld, als ik Alex Kroes goed heb begrepen."

Na een lange transferszomer kwam Ajax uiteindelijk met de twintigjarige James McConnell. "Nou, dan heb je al een jonge Mokio, die daar kan spelen, maar dat is niet ideaal. En dan ga je nog een jonge jongen bij Liverpool halen, die daar absoluut zijn sporen nog niet verdiend heeft", aldus de voormalig profvoetballer. "Dus de Ajax-leiding heeft de plank volledig misgeslagen met de opvolging van Henderson."

Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
