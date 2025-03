Kraay jr. looft Ajacied: "Ik vind hem klaar voor de Europese top"

Het Nederlands elftal neemt het volgende week op tegen Spanje in de Nations League. Als Hans Kraay jr. als bondscoach voor de groep zou staan, zou hij zonder twijfel Jorrel Hato opstellen als linksback. De analist en presentator is lovend over de Ajacied.

"Gooi Jorrel Hato er maar in", begint Kraay bij ESPN. "Die is wat mij betreft onomstreden nu. Hij is goed in de lucht, bij zijn eerste aanname staat hij altijd open, hij schuift goed in, kan ook aan de binnenkant opkomen en heeft een versnelling ín zijn dribbel. Of hij ook zwakke plekken heeft? Ik vind hem klaar voor de Europese top."

Als Ronald Koeman de Ajacied opstelt, dan kan hij zijn borst natmaken tegen de Spaanse ploeg. "En na de duels met Spanje zullen nog meer clubs hem op de radar hebben, geloof mij maar. Hato bezorgt elke tegenstander ellende. Hato tegen Lamine Yamal, ik kijk er nu al naar uit", besluit Kraay.