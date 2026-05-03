Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"

De coach gaf na het duel met PSV aan dat het probleem niet zomaar opgelost is. "Het is niet makkelijk om dat te veranderen. Je kan het niet veranderen in drie of vier weken. Het is iets dat de club in het volgende seizoen moet veranderen", zei García.

In het programma Goedemorgen Eredivisie werd die uitspraak besproken, waarbij ook Hedwiges Maduro zijn visie gaf. Hij wees onder meer naar de vele trainerswisselingen als mogelijke oorzaak. Kraay kon zich daar echter totaal niet in vinden: "Je legt het goed uit, maar ik snap er helemaal niks van."

Volgens hem zijn er genoeg voorbeelden van trainers die hun teams wél snel topfit krijgen. Zo haalde hij Dick Schreuder aan. "Ik kijk naar Dick Schreuder (NEC). Ik zie daar trainingen. Die heeft zo hard getraind in de voorbereiding en af en toe tegen zijn datamensen gezegd: hier heb je een dagkaart voor de Efteling. Ik hoef je over vier dagen weer terug te zien. Die wilde gewoon over het randje."