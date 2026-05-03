Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Hans Kraay Jr. heeft zich stevig verbaasd over de fysieke staat van Ajax. Na de opmerkingen van trainer Óscar García over de matige fitheid van zijn ploeg, begrijpt de analist daar weinig van.
De coach gaf na het duel met PSV aan dat het probleem niet zomaar opgelost is. "Het is niet makkelijk om dat te veranderen. Je kan het niet veranderen in drie of vier weken. Het is iets dat de club in het volgende seizoen moet veranderen", zei García.
In het programma Goedemorgen Eredivisie werd die uitspraak besproken, waarbij ook Hedwiges Maduro zijn visie gaf. Hij wees onder meer naar de vele trainerswisselingen als mogelijke oorzaak. Kraay kon zich daar echter totaal niet in vinden: "Je legt het goed uit, maar ik snap er helemaal niks van."
Volgens hem zijn er genoeg voorbeelden van trainers die hun teams wél snel topfit krijgen. Zo haalde hij Dick Schreuder aan. "Ik kijk naar Dick Schreuder (NEC). Ik zie daar trainingen. Die heeft zo hard getraind in de voorbereiding en af en toe tegen zijn datamensen gezegd: hier heb je een dagkaart voor de Efteling. Ik hoef je over vier dagen weer terug te zien. Die wilde gewoon over het randje."
Kraay ziet dat die aanpak resultaat oplevert. "Die ploeg is fit, gaat vooruit, achteruit en heeft geen spierblessures." Ook Anthony Correia kreeg een compliment voor zijn werkwijze. "Anthony Correia (Telstar) heeft ook over
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"
PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"
Ajax redt punt in slotfase in topper tegen PSV in Johan Cruijff Arena
Oud-trainer Ajax krijgt snauw: "Heeft mijn leven moeilijk gemaakt"
'Ajax stunt met komst succestrainer': "Die is wel gesproken"
Josip Sutalo gaat in op toekomst: "Ik hou echt van Amsterdam..."
Opstelling Ajax: Garcia kiest voor volgende 11 in topper met PSV
Danny Buijs (43) naar Ajax? "Ze moeten me dan wel overtuigen..."
Chuba Akpom verlaat Ajax na promotie Ipswich voor miljoenenbedrag
Ajax-spits wil blijven: "Voor mij zeker een optie om bij te tekenen"
Wim Kieft: "Sportief, maar ook een pijnlijk moment voor Ajax"
Gravenberch en Gakpo over Ajax-PSV: "PSV is heer en meester"
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand