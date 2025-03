Kraay jr. neemt het op voor Ten Hag: "Een achterbakse hondenkop"

Hans Kraay jr. is niet te spreken over de uitspraken van Sir Jim Ratcliffe. De topman van Manchester United liet onlangs weten dat ze Erik ten Hag in de zomer al hadden moeten ontslaan.

United zocht in de zomer naar een nieuwe trainer, maar besloot uiteindelijk toch het contract van Ten Hag te verlengen. In oktober stond de Nederlandse oefenmeester op straat. “Ik heb me zo kapot geërgerd aan die Jim Ratcliffe", reageert Kraay jr. in Voetbalpraat. "Die heeft gewoon al zijn vuil en zijn gal gespuwd richting Erik ten Hag. Ik noem dat niet alleen natrappen, maar ik noem dat achterbakse hondenkoppraktijken. Dus die Jim Ratcliffe is een achterbakse hondenkop."

Volgens Ratcliffe hadden ze Ten Hag in de zomer al moeten ontslaan. "Ik vind dit zo asociaal, laag bij de grond. Dan kunnen mensen wel zeggen: ‘Hij heeft zoveel miljoen meegekregen’, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om fatsoensnormen", vervolgt de analist. "Het gaat er niet om of je een ton meekrijgt of twaalf of veertien miljoen - ik gun het hem allemaal van harte - maar dit is niveau niks, niveau onderwereld."