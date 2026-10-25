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2026-10-15
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Kraay jr.: "Ondanks dat vind ik hem de beste linksbuiten van Ajax"

Rik Engelbertink
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © BSR Agency

Hans Kraay junior en Mario Been kunnen beiden ontzettend genieten van Abdellah Ouazane. Volgens de ESPN-analisten moet de jongeling in de basis staan ten koste van Oscar Gloukh bij Ajax.

"Ajax speelt tegenwoordig zonder echte rechtsbuiten, sinds het echec bij Hajduk Split. En ook zonder linksbuiten", begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik weet wel dat Ouazane een tien is, maar hij is nog iemand die een dribbel heeft, mensen opzoekt en er langsgaat. Hij is op dit moment dus de enige die dat doet. Ik denk dat je minimaal aan één kant wel een speler nodig hebt die de bal krijgt en de diepte ingaat."

"Ondanks dat hij eigenlijk een tien is, vind ik hem de beste linksbuiten die Ajax heeft", zegt Kraay jr. "Qua techniek, qua versnelling, hij heeft een ongelooflijke dribbel. Je kan deze jongen bijna niet overslaan. Ik snap heus wel dat je als trainer wedstrijdjes wil winnen en dat het nu tegen Groningen en Atalanta goed ging. Maar je hebt dít nodig. Je hebt aan de buitenkant iemand nodig die er langsgaat."

Mario Been is het daarmee eens. "Dit is één van de beste spelers die je hebt. Ik denk dat hij ook uitstekend op tien kan spelen bij Ajax. Als je naar de complete selectie van Ajax gaat kijken, dan is dit een voetballer die je als eerste op het formulier zet. Althans, zo kijk ik naar hem." Kraay is het daarmee eens. "Gloukh mag hem toch niet blokkeren in zijn ontwikkeling?"

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