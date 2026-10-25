Kraay jr.: "Ondanks dat vind ik hem de beste linksbuiten van Ajax"

"Ajax speelt tegenwoordig zonder echte rechtsbuiten, sinds het echec bij Hajduk Split. En ook zonder linksbuiten", begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik weet wel dat Ouazane een tien is, maar hij is nog iemand die een dribbel heeft, mensen opzoekt en er langsgaat. Hij is op dit moment dus de enige die dat doet. Ik denk dat je minimaal aan één kant wel een speler nodig hebt die de bal krijgt en de diepte ingaat."

"Ondanks dat hij eigenlijk een tien is, vind ik hem de beste linksbuiten die Ajax heeft", zegt Kraay jr. "Qua techniek, qua versnelling, hij heeft een ongelooflijke dribbel. Je kan deze jongen bijna niet overslaan. Ik snap heus wel dat je als trainer wedstrijdjes wil winnen en dat het nu tegen Groningen en Atalanta goed ging. Maar je hebt dít nodig. Je hebt aan de buitenkant iemand nodig die er langsgaat."