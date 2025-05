Kraay jr. onder de indruk: "Hij heeft Ajax inderdaad gepijnigd"

Lang krijgt veel kritiek, maar daar gaat Kraay jr. niet in mee. "Ze vinden van Noa Lang dat-ie Marokkaans praat, dat-ie een tattoo of twee, drie te veel heeft, dat-ie af en toe in een interview prrrrt zegt; het interesseert me echt geen ene reet, want het is wél een winnaar", stelt hij in zijn column in Voetbal International.

Het zag er zondagmiddag naar uit dat Ajax kampioen zou worden. "Maar Noa Lang heeft inderdaad Ajax gepijnigd en dat is best wel knap", aldus Kraay jr. "Ik respecteer criticasters, maar hij nog veel meer dan ik, want hij leest alles, hij hoort alles, hij ziet alles en hoe negatief ook, Noa heeft geen lange tenen en is op geen enkele journalist, of analist, of columnist boos, als hij weer eens een verschrikkelijke draai om zijn oren krijgt. Nee, hoor, van Noa Lang mag je alles vinden, vindt Noa Lang."