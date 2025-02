Kraay jr. onthult salaris Bounida: "Entourage eist megahoog salaris"

Ajax hoopt dat Rayane Bounida in Amsterdam blijft. De Belg vraagt echter een behoorlijk salaris. Volgens Hans Kraay jr. verdient de aanvallende middenvelder nu al zo'n 700.000 euro per jaar.

Kiki Musampa hoopt dat Bounida akkoord gaat met een lager salaris en daarmee voor het sportieve plaatje kiest. "Hij is exceptioneel, absoluut", zegt Musampa in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie over het Ajax-talent. "Hij heeft al het voetballend vermogen dat je wenst te hebben, hij passeert makkelijk, is tweebenig... In de kleine ruimtes weet hij zich toch te redden en hij heeft een traptechniek waar je U tegen zegt. Echt een uitzonderlijk talent."

Kraay jr. haakt vervolgens in: "Jij snapt dat zijn entourage een mega, megahoog salaris eist om te blijven? Want hij is transfervrij aan het einde van het seizoen." Volgens de analist verdient de pas 18-jarige Bounida momenteel 700.000 euro per jaar bij Ajax.

Musampa reageert daar niet op. "In zijn eerste contract ging hij heel veel verdienen. De situatie van Ajax is nu anders dan toe. Je hebt het Champions League-geld niet meer, dus je hebt veel minder om uit te geven. Dan zal zo'n jongen toch minder moeten verdienen. Ik denk dat daar de sleutel ligt."

De assistent-trainer van Ajax O19 denkt dat Bounida 'absoluut' een speler voor Ajax 1 kan zijn volgend seizoen. "Als Bounida niet goed genoeg is voor het eerste, dan is niemand goed genoeg. Ik zou hem adviseren mee te gaan in het plan van Ajax om in de toekomst een basisspeler te worden, want die kwaliteiten heeft hij gewoon."