Kraay jr. oppert Oranje-basisplek Ajacied: "Denk dat hij start"

Op zaterdag 7 juni gaat Oranje op bezoek bij Finland. De eerste wedstrijd tegen Spanje kreeg Jorrel Hato nog een basisplaats, maar de voorkeur van Kraay jr. gaat nu naar Ian Maatsen, die de return tegen Spanje speelde. "Ook hij heeft zijn plaats wel verdiend", vertelt hij aan ESPN. "Jorrel Hato? Kan er ook prima spelen, net als Micky van de Ven. Die is sinds de terugkeer van zijn blessure fabuleus."

Volgens Kraay jr. is alleen de spitspositie een probleemgeval. "Memphis Depay kwakkelt en zijn club Corinthians heeft voor en na de komende interlandperiode wedstrijden gepland staan... Dus ik denk dat Wout Weghorst tegen Finland gaat starten", voorspelt de analist. "Tegen deze tegenstanders had ik sowieso voor Weghorst gekozen. We zullen veel in het strafschopgebied van Finland en Malta komen, dan is hij met zijn hoofd gevaarlijker."