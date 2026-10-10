Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
Hans Kraay Junior heeft een uitgesproken mening over de afgelopen interlandperiode. Volgens de ESPN-analyticus was het te voorspellen dat er zoveel spelers geblesseerd zouden raken in die lange en intense periode.
"In eerste instantie proberen zij hun eigen hachie te redden door met de beste elf zoveel mogelijk te spelen. En pas daarna denken ze aan de consequenties voor de clubs", begint Kraay zijn column in Voetbal International. "Want Xavi bijvoorbeeld heeft in zijn eerste dagen in Zeist een paar keer twee keer per dag getraind. Mede om zijn filosofie over te brengen. Maar zonder blikken of blozen zei hij op zijn tweede persconferentie: "De jongens hebben heel hard getraind, amazing intensity". En dat is dus nou precies wat de clubs van die spelers niet willen op een training. Die zitten niet te wachten op nog een keer amazing intensity."
"En je kon erop wachten. Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida, Cody Gakpo en Jan Paul van Hecke gingen alle vier door hun hoeven. Je ziet het overal, ook Kylian Mbappé, Kai Havertz, Kasper Dolberg, Paul Wanner en ik kan zo nog wel even doorgaan, die hebben ook voortijdig de oorlog verlaten", aldus Kraay Jr.
Wie wel de interlandperiode fluitend doorliep, was Mika Godts. De oud-Ajacied kreeg de kans onder bondscoach Mark van Bommel bij België. "Mika Godts begint op een vaste international te lijken", stelt de ESPN-analist.
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Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
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