Kraay jr. over Oranje: "Logisch dat hij nu weer de kans krijgt"

Hans Kraay jr. kan zich volledig vinden in de beslissingen die Ronald Koeman heeft genomen voor het WK-kwalificatieduel met Finland. De bondscoach wijzigde zijn elftal op drie plekken ten opzichte van de 0-4 zege op Malta: Memphis Depay, Justin Kluivert en Donyell Malen hebben zondagavond een basisplaats.

"Ik vind de wijzigingen van Ronald Koeman heel logisch", zegt Kraay jr. bij ESPN. "Je kunt Reijnders of Gravenberch naast Frenkie de Jong opstellen, maar niet samen." Tegen Finland kiest Koeman voor een middenveld met De Jong, Gravenberch en Kluivert. Volgens Kraay is dat een verstandige keuze.

"Het droommiddenveld is voor veel mensen misschien Frenkie links in de controle, Gravenberch rechts in de controle en Reijnders ervoor. Dat kan prima op het WK tegen grote landen, maar tegen kleine tegenstanders die weinig ruimte weggeven, werkt dat gewoon minder goed", stelt de analist.

Ook de basisplaats van Justin Kluivert kan op goedkeuring rekenen. "Kluivert is geen koekenbakker. Hij speelt misschien niet alles bij Bournemouth, maar hij was eerder twee keer tegen Spanje heel goed op tien. Dus het is logisch dat hij nu weer de kans krijgt."