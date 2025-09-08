Kraay jr. pleit voor oud-Ajacied in basis Oranje: "Een vooruitgang"

Jurriën Timber heeft zich volgens Hans Kraay jr. nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij het Nederlands elftal. De ESPN-analist vond de oud-Ajacied overtuigen in het WK-kwalificatieduel met Litouwen (2-3), zeker in vergelijking met Stefan de Vrij.

"Het klinkt heel gek, maar wat ik wel een vooruitgang vond is Jurriën Timber", zegt Kraay bij ESPN. "Bij de eerste twee ballen die hij krijgt draait hij open en speelt hij vooruit. Daar komt ook de 2-3 vandaan: hij speelt vooruit, een gevoelvol voorzetje (van Dumfries, red.) en Depay maakt 2-3 in de 63e minuut. Dan moet je met z'n allen gewoon gas geven en een hoog tempo spelen, dan moet het gewoon nog 2-5 worden."

Kraay ziet Timber in de huidige vorm als logische partner van Virgil van Dijk. "Ik denk wel dat Timber een heel goede kans maakt om de kompaan van Virgil van Dijk te worden. Van Dijk is groot en sterk, Timber is snel. En hij heeft toch wel iets eerder dan Van Dijk de bal tussen de linies door."

"Jan Paul van Hecke zie ik dat bij Brighton ook heel veel doen, door de linies heen passen. Maar dat zie je bij het Nederlands elftal wat minder, dan gaat het wat meer op safe. Ik zie zomaar Jurriën Timber de kompaan van Van Dijk worden." Volgens Kraay kan de concurrentiestrijd mogelijk in het voordeel van Timber uitvallen. "Koeman heeft Van Hecke niet goed gevonden en dan is De Vrij z’n nummer twee. Maar na vandaag kan het zomaar zijn dat Timber nummer één is."