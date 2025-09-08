Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Kraay jr. pleit voor oud-Ajacied in basis Oranje: "Een vooruitgang"

Amber
bron: ESPN
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Jurriën Timber heeft zich volgens Hans Kraay jr. nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij het Nederlands elftal. De ESPN-analist vond de oud-Ajacied overtuigen in het WK-kwalificatieduel met Litouwen (2-3), zeker in vergelijking met Stefan de Vrij.

"Het klinkt heel gek, maar wat ik wel een vooruitgang vond is Jurriën Timber", zegt Kraay bij ESPN. "Bij de eerste twee ballen die hij krijgt draait hij open en speelt hij vooruit. Daar komt ook de 2-3 vandaan: hij speelt vooruit, een gevoelvol voorzetje (van Dumfries, red.) en Depay maakt 2-3 in de 63e minuut. Dan moet je met z'n allen gewoon gas geven en een hoog tempo spelen, dan moet het gewoon nog 2-5 worden."

Kraay ziet Timber in de huidige vorm als logische partner van Virgil van Dijk. "Ik denk wel dat Timber een heel goede kans maakt om de kompaan van Virgil van Dijk te worden. Van Dijk is groot en sterk, Timber is snel. En hij heeft toch wel iets eerder dan Van Dijk de bal tussen de linies door."

"Jan Paul van Hecke zie ik dat bij Brighton ook heel veel doen, door de linies heen passen. Maar dat zie je bij het Nederlands elftal wat minder, dan gaat het wat meer op safe. Ik zie zomaar Jurriën Timber de kompaan van Van Dijk worden." Volgens Kraay kan de concurrentiestrijd mogelijk in het voordeel van Timber uitvallen. "Koeman heeft Van Hecke niet goed gevonden en dan is De Vrij z’n nummer twee. Maar na vandaag kan het zomaar zijn dat Timber nummer één is."

Gerelateerd:
Willem van Hanegem

Van Hanegem: "Tegen godbetert Litouwen moeten we hem inbrengen"

0
Valentijn Driessen

Driessen duidelijk over Koeman: "Zou niet gek zijn als de KNVB..."

0
Lees meer:
Nederlands elftal Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Jurriën Timber Hans Kraay junior
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd