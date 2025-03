Kraay jr. schrikt van Ajacied: "Hij is normaal zo comfortabel"

Hans Kraay jr. zag Jorrel Hato donderdagavond geen goede wedstrijd spelen. De Ajacied begon in de basis bij Oranje in de wedstrijd tegen Spanje (2-2).

De negentienjarige Ajacied ging als vroeg in de wedstrijd in de fout en leidde daarmee een Spaanse treffer in. Later in de wedstrijd moest de linksback er met rood vanaf. Volgens Kraay jr. leek het alsof Hato last had van spanning. "Hij is normaal gesproken zo comfortabel aan de bal. Hij heeft gewoon 220 volt op zijn benen", legt hij uit bij ESPN.

Het middenveld van Oranje kon Kraay wél enorm bekoren. "Kluivert, Reijnders en De Jong hebben het Spaanse middenveld met eigen middelen om de oren geslagen. Ik heb veertig minuten het gevoel gehad dat als één van hen de bal had, niemand eraan kwam", vervolgt de analist. "Frenkie was echt geweldig. Je merkt aan alles dat die enkel uit zijn hoofd is."