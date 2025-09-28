Kraay Jr. snapt niks van interesse: 'Waarom moet je hem erbij halen?'

Hans Kraay junior begrijpt niets van de interesse van Ajax in Thomas Duivenvoorden. De assistent-trainer van De Graafschap was vorig jaar zeer succesvol in de KNVB-Beker en staat op de nominatie om de staf van John Heitinga te versterken.

"Ajax begint aan een nieuw seizoen en ze nemen afscheid van het defensieve voetbal: we moeten weer het Ajax-DNA en daar hoort een Ajax-trainer bij", begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie.

"Heitinga heeft ook nog eens een jaar onder Slot gewerkt, dat vinden ze een interessante trainer. Dan doen ze Keizer, Emanuelson en Peereboom erbij. Waarom moet je dan nu in één keer Duivenvoorden erbij halen?", vervolgt de analist die op bijval kan rekenen van collega Mario Been.

"Het gaat verder niet om de kwaliteiten van Duivenvoorden. Die man zal ongetwijfeld enorm veel kwaliteiten hebben, want ze wilden hem eerst voor Jong Ajax halen. Maar om nu na een aantal wedstrijden te constateren dat deze trainersstaf niet goed genoeg is. Dat zegt wel iets, natuurlijk," aldus Been.

Kraay Jr. denkt niet dat Ajacieden staan te springen voor de komst van Duivenvoorden. "Zouden er echt tien Ajax-supporters te vinden zijn die zeggen van: het lek is boven, Duivenvoorden komt de staf versterken. Ik zou als Marcel Keizer echt vragen: weet je, zullen we afscheid van elkaar nemen? Want ik neem aan dat hij flink wat te zeggen krijgt."