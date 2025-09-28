Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay Jr. snapt niks van interesse: 'Waarom moet je hem erbij halen?'

Noah
bron: Goedemorgen Eredivisie
Hans Kraaij jr.
Hans Kraaij jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior begrijpt niets van de interesse van Ajax in Thomas Duivenvoorden. De assistent-trainer van De Graafschap was vorig jaar zeer succesvol in de KNVB-Beker en staat op de nominatie om de staf van John Heitinga te versterken.

"Ajax begint aan een nieuw seizoen en ze nemen afscheid van het defensieve voetbal: we moeten weer het Ajax-DNA en daar hoort een Ajax-trainer bij", begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie.

"Heitinga heeft ook nog eens een jaar onder Slot gewerkt, dat vinden ze een interessante trainer. Dan doen ze Keizer, Emanuelson en Peereboom erbij. Waarom moet je dan nu in één keer Duivenvoorden erbij halen?", vervolgt de analist die op bijval kan rekenen van collega Mario Been.

"Het gaat verder niet om de kwaliteiten van Duivenvoorden. Die man zal ongetwijfeld enorm veel kwaliteiten hebben, want ze wilden hem eerst voor Jong Ajax halen. Maar om nu na een aantal wedstrijden te constateren dat deze trainersstaf niet goed genoeg is. Dat zegt wel iets, natuurlijk," aldus Been.

Kraay Jr. denkt niet dat Ajacieden staan te springen voor de komst van Duivenvoorden. "Zouden er echt tien Ajax-supporters te vinden zijn die zeggen van: het lek is boven, Duivenvoorden komt de staf versterken. Ik zou als Marcel Keizer echt vragen: weet je, zullen we afscheid van elkaar nemen? Want ik neem aan dat hij flink wat te zeggen krijgt."

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax viert treffer tegen NAC Breda

Ajax gedomineerd door slechtste ploeg van het jaar: "Zelfs toen"

0
Ajax won zaterdagmiddag met de hakken over de sloot

Goodijk mist sterkhouders: 'Geen directe versterking teruggehaald'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 FC Twente 7 2 10
7 Fortuna Sittard 7 0 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd