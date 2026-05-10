Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"
Hans Kraay Junior liep laatst Jordi Cruijff tegen het lijf en kreeg bijzonder nieuws. De technisch directeur van Ajax verzekerde de verslaggever van ESPN ervan dat Dick Schreuder niet op de lijst staat als potentiële nieuwe trainer van Ajax.
"Dat wordt een Spanjaard", begint Kraay Junior zondagochtend aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Waarschijnlijk Míchel van Girona." De naam van de Spanjaard wordt de laatste dagen al veelvuldig genoemd in de media.
"Dick Schreuder, dat is geen kandidaat", onthult Kraay Junior. "Ik mag wel één keer zeggen dat ik hem (Cruijff) tegen het lijf liep en het vroeg. Hij (Cruijff) zei toen: we moeten door op het idee van mijn vader. 4-3-3. Ik heb hem beloofd dat overal waar ik zal werken, het 4-3-3 is."
Schreuder hanteert bij NEC doorgaans een 3-4-3-systeem en is daarmee dus afgeschreven. "Daarmee is het antwoord gegeven", concludeert presentatrice Fresia Cousiño Arias. Tafelgast Bram van Polen vindt het jammer. "Zonde", klinkt hij. "Ik had het wel willen zien, dat super aanvallende."
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht
Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"
Van Overeem teleurgesteld in Ajacied: "Je ziet het aan alle spelers"
Basisplaats lonkt voor Haller tegen Ajax: "Als ik de kans krijg..."
Ajax wil tegen Utrecht historisch dieptepunt in eigen huis voorkomen
Resink reageert op Ajax-geruchten: "Hebben geen poging gewaagd"
Godts dankt oud-Ajacied: "Stuurde mijn zaakwaarnemer: we zijn weg"
Driessen over Ajax-kandidaat: "Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt"
Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen