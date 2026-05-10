Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"

Hans Kraay Junior liep laatst Jordi Cruijff tegen het lijf en kreeg bijzonder nieuws. De technisch directeur van Ajax verzekerde de verslaggever van ESPN ervan dat Dick Schreuder niet op de lijst staat als potentiële nieuwe trainer van Ajax.

"Dat wordt een Spanjaard", begint Kraay Junior zondagochtend aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Waarschijnlijk Míchel van Girona." De naam van de Spanjaard wordt de laatste dagen al veelvuldig genoemd in de media.

"Dick Schreuder, dat is geen kandidaat", onthult Kraay Junior. "Ik mag wel één keer zeggen dat ik hem (Cruijff) tegen het lijf liep en het vroeg. Hij (Cruijff) zei toen: we moeten door op het idee van mijn vader. 4-3-3. Ik heb hem beloofd dat overal waar ik zal werken, het 4-3-3 is."

Schreuder hanteert bij NEC doorgaans een 3-4-3-systeem en is daarmee dus afgeschreven. "Daarmee is het antwoord gegeven", concludeert presentatrice Fresia Cousiño Arias. Tafelgast Bram van Polen vindt het jammer. "Zonde", klinkt hij. "Ik had het wel willen zien, dat super aanvallende."