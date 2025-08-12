Kick-off
Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Kraay jr. stoort zich aan spelers: "Hebben een Ajax-shirt aan..."

Amber
bron: De Oranjezomer
Hans Kraay Jr.
Hans Kraay Jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. ergert zich flink aan het gedrag van spelers van topclubs bij uitwedstrijden tegen kleinere clubs. Volgens de analist nemen veel voetballers niet de tijd om even met jonge supporters op de foto te gaan, maar lopen ze met koptelefoon op rechtstreeks van de bus naar binnen.

"Ik heb het al eens vaker tegen jou gezegd, maar ik heb het nog nooit kunnen uiten", begint Kraay jr. in De Oranjezomer, nadat Hélène Hendriks hem het woord geeft. "Ik hou zó veel van voetbal. Ik ben elke week in de voetbalstadions. Ze staan ons bij ESPN allemaal fantastisch te woord. Maar één ding irriteert me."

Hij schetst het beeld: "Er komt een bus aan van een topclub in Almelo of Heerenveen. Dan staan er dranghekken en ouders met kinderen. Die kinderen hebben een Feyenoord-, Ajax- of PSV-shirt aan en willen even op de foto." Maar in de praktijk gebeurt dat zelden. "Zeventig procent van de spelers loopt rechtdoor en heeft een koptelefoon op!"

Kraay vraagt zich hardop af: "Zou je er nou slechter van gaan voetballen als je even vijf of zes of tien of twaalf keer op de foto gaat?" Ook na de wedstrijd zouden spelers volgens hem meer tijd voor fans moeten maken. "Dan staan er nog veel meer. Laten we die koptelefoons in de prullenbak donderen en gewoon normaal doen."

