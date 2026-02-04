Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Kraay jr. tipt Ajax: "Ondanks dat hij Feyenoord-achtergrond heeft"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. vindt dat Ajax, in het geval van een fitte Jordy Clasie, de middenvelder naar Amsterdam het moeten halen. Dat stelt de analist in de voetbalkantine. Uiteindelijk wist Ajax niemand aan te trekken.

Ajax zocht iemand met het profiel van Jordan Henderson. "Henderson had altijd de controle en hij hield altijd alles en iedereen bij zich", begint Kraay tegenover ESPN. "Zo'n speler is heel moeilijk om te vinden. Degene die het meest op Henderson zou lijken, is Jordy Clasie van AZ."

Volgens Kraay acteert de AZ-speler in dezelfde rol. "Hij is ook een beetje de baas en houdt iedereen bij elkaar", legt de analist uit, die zonder twijfel aangeeft als Ajax zijnde voor hem gegaan te zijn. "Ja, dan was ik blind voor hem gegaan", antwoordt Kraay.

"En dan was dat gelukt ook, ondanks dat hij een Feyenoord-achtergrond heeft", meent hij. "Hij was de beste optie geweest." Op dit moment is Clasie herstellende van een enkelblessure waarvan hij naar waarschijnlijkheid in maart terugkeert.

