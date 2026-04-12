Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Hans Kraay jr. is enorm fan van Yuri Alberto. De analist denkt dat de spits van Corinthians een aanwinst zou zijn voor de top van de Eredivisie.
In Goedemorgen Eredivisie laat Kraay jr. beelden van een goal van Alberto in de wedstrijd Platense - Corinthians (0-2) zien. "Ik vind dit zo ongelofelijk technisch mooi afgemaakt. Het is buitenkant links en er zit een smerig tegeneffect in", geniet de analist. "Ik vond dit zo mooi."
Kraay jr. liet zich in het verleden ook al lyrisch uit over de 25-jarige spits en begrijpt niet dat er nog niet toegeslagen is. "Die jongens in Brazilië zijn niet superduur", stelt hij. "Ik snap nog steeds niet dat Ajax, Feyenoord of PSV hem niet haalt."
De voormalig profvoetballer wordt erop gewezen dat de marktwaarde van Alberto momenteel geschat wordt op twintig miljoen euro. "Twintig miljoen? Toch hoor je heel vaak dat die spelers niet zo duur zijn. Niet te betalen die jongen", lacht Kraay jr. "Dit is echt zo'n goede spits, aan de bal en in de diepte."
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
