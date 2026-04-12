Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"

Hans Kraay jr. is enorm fan van Yuri Alberto. De analist denkt dat de spits van Corinthians een aanwinst zou zijn voor de top van de Eredivisie.

In Goedemorgen Eredivisie laat Kraay jr. beelden van een goal van Alberto in de wedstrijd Platense - Corinthians (0-2) zien. "Ik vind dit zo ongelofelijk technisch mooi afgemaakt. Het is buitenkant links en er zit een smerig tegeneffect in", geniet de analist. "Ik vond dit zo mooi."

Kraay jr. liet zich in het verleden ook al lyrisch uit over de 25-jarige spits en begrijpt niet dat er nog niet toegeslagen is. "Die jongens in Brazilië zijn niet superduur", stelt hij. "Ik snap nog steeds niet dat Ajax, Feyenoord of PSV hem niet haalt."