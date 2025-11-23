Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax Video's

Kraay jr. verbaasd door Ajacied: "Heeft hij al drie keer gedaan"

Max
bron: ESPN
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. ziet keepers in de KKD steeds vaker opvallend in de fout gaan. Ook Jong Ajax-doelman Joeri Heerkens ging deze speelronde niet vrijuit. 

In Goedemorgen Eredivisie begint Kraay jr. zijn verbazing over de fouten. "Ik vraag me echt af wat er aan de hand is met de keepers", klinkt het. "Joeri Heerkens is een zeer talentvolle keeper bij Jong Ajax. En dit heeft hij al een keer of drie gedaan dit seizoen." 

Jong Ajax verloor vrijdagavond met 1-3 van FC Eindhoven. Heerkens gaf bij een stand van 0-0 de bal aan een speler van de tegenstander, die de fout van grote afstand genadeloos afstrafte. 

Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
