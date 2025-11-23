Kraay jr. verbaasd door Ajacied: "Heeft hij al drie keer gedaan"

In Goedemorgen Eredivisie begint Kraay jr. zijn verbazing over de fouten. "Ik vraag me echt af wat er aan de hand is met de keepers", klinkt het. "Joeri Heerkens is een zeer talentvolle keeper bij Jong Ajax. En dit heeft hij al een keer of drie gedaan dit seizoen."

Jong Ajax verloor vrijdagavond met 1-3 van FC Eindhoven. Heerkens gaf bij een stand van 0-0 de bal aan een speler van de tegenstander, die de fout van grote afstand genadeloos afstrafte.