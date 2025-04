Kraay jr. verbaasd door Ajax-supporters: "Dat was zo duidelijk"

Ajax is hard op weg kampioen van Nederland te worden, maar speelde dit seizoen een aantal dramatische wedstrijden. Kraay jr. herinnert de thuiswedstrijd tegen Willem II. "Het was een afschuwelijke wedstrijd. Volgens mij hebben ze drie keer op doel geschoten (zeven keer, red.). Die hele ploeg werd met applaus geëerd en maakte een ereronde, alsof ze net met 7-1 van Feyenoord gewonnen hadden", stelt hij bij ESPN.

Het opende de ogen van de voormalig profvoetballer. “Toen heb ik echt gerealiseerd en gezien dat de Ajax-supporters, die in het verleden heel erg verwend zijn geweest, na het vorige seizoen alles accepteren, als er maar gewonnen wordt. Dat was na die wedstrijd zo ongelooflijk duidelijk", aldus Kraay jr.." Na zo’n baggere thuiswedstrijd, met de hakken over de sloot, hyperventilerend de laatste twintig minuten tegen Willem II doorkomen… De thuissupporters hebben gezegd: ‘Wij gaan helemaal mee met de filosofie van Alex Kroes en Francesco Farioli. Het maakt niet uit hoe, als we maar bij de eerste twee eindigen’.”