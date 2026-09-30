Hans Kraay jr. verwonderd: "Weghorst is echt niet achterlijk, hè"
Hans Kraay junior heeft de ontwikkelingen van Xavi Hernandez bij Oranje op de voet gevolgd. Wat hem met name opviel waren zijn keuzes voor de spitspositie. Oud-Ajacied Wout Weghorst komt voorlopig nog niet in het plaatje voor.
"Hoe zouden Memphis Depay en Wout Weghorst naar Xavi en zijn spitsenkeuzes kijken?", begint Kraay bij Voetbal International. "Allebei zijn ze niet opgeroepen, ook niet toen Donyell Malen geblesseerd raakte. En na de blessure van Brobbey werd Joshua Zirkzee van de reservebank geplukt bij Manchester United. Dat zal Wout en Memphis te denken geven."
"Xavi doet dit niet zomaar", vervolgt de analist. "Gepasseerd worden door Brobbey en Malen: allez, om het maar even op z'n Belgisch te zeggen, de taal van mijn vrouw. Dat kan. Maar om dan ook nog eens gepasseerd te worden door Meerdink en Zirkzee: Memphis en Weghorst zijn echt niet achterlijk, hè. Die kunnen echt wel tellen."
Kraay zou een type-Weghorst wel toejuichen bij Oranje. "Een pinchhitter. Op z'n Belgisch nog even: een breekijzer. Maar ik heb niet de indruk dat Xavi van spitsen houdt die hun voortanden eruit koppen. Voetbal onder de knie is bij Xavi hoog genoeg."
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