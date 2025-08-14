Kick-Off
Ajax historie & oud-spelers

Kraay jr. zag vader shoppen bij Ajax: "Alleen nog Ronald Koeman"

Amber
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior was eerder deze maand aanwezig bij de uitreiking van de oeuvreprijs voor Ronald Koeman. Het ESPN-gezicht heeft een bijzondere band met de familie Koeman, mede dankzij zijn vader.

Dat heeft alles te maken met de aanstelling van Hans Kraay senior bij PSV. In 1985 ging hij aan de slag als trainer in Eindhoven. "Waar ze al zeven jaar geen kampioen meer waren geworden. Bij ons thuis vroeg mijn vader aan technisch directeur Kees Ploegsma en voorzitter Jacques Ruts wat hij te besteden zou hebben om eindelijk weer kampioen te worden. Hun antwoord was: vier miljoen gulden. Waarop mijn vader zei: “Oké, dan worden we kampioen”", vertelt Hans Kraay jr. in Voetbal International.

Zijn vader shopte vervolgens bij Feyenoord en Ajax. "De oude Kraay haalde eerst bij Feyenoord, waar hij zelf had gewerkt, Ruud Gullit voor een miljoen gulden. Mijn vader had zelf ooit die clausule in het contract laten zetten, dus dat kwam goed uit. Daarna haalde hij rots in de branding Ivan Nielsen ook weg bij Feyenoord voor een miljoen."

"De volgende dag reed hij met een miljoen in zijn kontzak richting Gerald Vanenburg. Ook geregeld. En toen zei mijn vader: “Hans, ik heb in drie dagen tijd onze concurrenten uitgekleed. Nu moet ik alleen nog Ronald Koeman weghalen bij Ajax”", vervolgt Kraay jr.

De pijlen werden dus gericht op Ronald Koeman. "Mijn pa had van Ploegsma al gehoord dat Koeman eigenlijk geen trek had in PSV. Toen is Kraay senior gelijk in de auto gestapt naar huize Koeman. Bartina deed open en zei direct: “Meneer Kraay, doe geen moeite, Ronald is niet thuis en blijft lekker bij Ajax”. Mijn vader antwoordde: “Mevrouw Koeman, vindt u het niet vervelend als ik in jullie tuin even blijf wachten tot hij terug is?”"

"Even later werd ik gebeld door mijn vader. Ik vroeg wat hij aan het doen was. Hij zei: “Nou jongen, ik lig in de tuin van Bartina Koeman, te wachten tot Ronald thuis komt", vertelt Kraay jr. Twee dagen later werd er in huize Kraay met champagne geproost. "Met Ronald Koeman. Die vervolgens Kraay senior met vlag en wimpel kampioen maakte. Vanaf die avond heb ik wel iets met dat sympathieke rossige kanon."

Ajax historie & oud-spelers Hans Kraay junior Ronald Koeman
