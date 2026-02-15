Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax

Kraay Jr. zeer lovend over Ajacied: "Als díe het niet redt…"

Sara
bron: ESPN
Ajax viert de 4-1
Ajax viert de 4-1 Foto: © BSR Agency

Hans Kraay Jr. is zeer te spreken over het optreden van Mika Godts tegen Fortuna Sittard. Godts was met twee doelpunten en voorbereidend werk betrokken bij drie van de vier doelpunten van Ajax. 

Kraay genoot van de Ajax-aanvaller, maar trekt ook een pijnlijke conclusie. "De grote clubs kijken niet naar Ajax - Fortuna Sittard. Die kijken alleen naar Ajax - Feyenoord en Ajax - PSV", steekt Kraay van wal in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Godts moet zich daarom meer laten zien in de grote wedstrijden volgens de analist. "Ik bedoel dat wij niet de beste verdedigers hebben in Nederland. Ik ga Godts niet downplayen, zeker niet. Ik ben een groot fan. Maar ik dacht dat de topclubs een beetje klaar waren met wedstrijden als Ajax - Fortuna."

Jaren geleden merkte Kraay de Belg al op. "Ik heb hem twee jaar geleden een bal over veertig meter zien aannemen met de buitenkant van zijn rechtervoet. En in die aanname zat al een versnelling...", aldus de oud-voetballer. "En toen heb ik gezegd: als díe het niet redt…" 

"Daarnaast heb ik zoveel fouten gemaakt bij het beoordelen van spelers. Dit kon niet anders en hij maakt het waar", besluit hij lovend. 

