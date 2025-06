Kraay jr. ziedend: "Die zijn toch niet allemaal blind daar?"

Hans Kraay junior is niet te spreken over de keuzes van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger. Volgens de ESPN-analyticus had Ajax-target Luciano Valente meteen moeten worden opgeroepen.

"Nou, ik had de eerste drie dagen dat appje van Michael Reiziger met de vraag me zo spoedig mogelijk aan te sluiten bij Jong Oranje ongeopend gelaten. Sorry, geen bereik. Als ík Luciano Valente was geweest, zou ik er flink de kolere in hebben gehad dat ik er niet gewoon vanaf het begin bij zat, terwijl Ajax en Feyenoord om me vechten en PSV ook wel interesse heeft", laat Kraay zich uit in zijn column voor Voetbal International.

"Die zijn toch niet allemaal blind daar?", gaat hij verder. "En wat me ook zou ergeren: wel Youri Regeer speelt, wel Ezechiel Banzuzi speelt en niet ik. Echt, Michael Reiziger kan zo’n mooi middenveld opstellen met Kenneth Taylor en Antoni Milambo naast elkaar en Valente op 10. Dan word je voetballend, met de nadruk op vóétballend, Europees kampioen."