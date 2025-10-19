Kraay jr. ziet Ajax benadeeld worden: "Dit is een cruciale fase"

Na afloop ging het vooral over de elleboog van Weghorst en of de spits van Ajax geen rood had moeten krijgen, maar Kraay jr. richt zich op een ander moment eerder in de wedstrijd. "Wat ik veel relevanter vind, ik vind dat hij een penalty had moeten krijgen", stelt hij in Goedemorgen Eredivisie. "Het was een goede actie trouwens van hem, een soort Ibrahimovic. Ik denk niet dat hij zomaar gaat liggen."

Ook Ralf Seuntjens vindt het een strafschop. "Peer Koopmeiners tikt zijn voet aan. Zijn linkervoet, waarmee hij wil doorstappen", stelt de spits. "Als we de VAR erbij halen voor een elleboog, haal hem er dan ook bij voor een penalty", vervolgt Kraay jr. "Dit is wel een cruciale fase in de wedstrijd."