AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay jr. ziet Ajax benadeeld worden: "Dit is een cruciale fase"

Max
bron: ESPN
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. vindt dat Ajax zaterdagavond een strafschop had moeten krijgen. De analist zag Wout Weghorst neergehaald worden in het zestienmetergebied. 

Na afloop ging het vooral over de elleboog van Weghorst en of de spits van Ajax geen rood had moeten krijgen, maar Kraay jr. richt zich op een ander moment eerder in de wedstrijd. "Wat ik veel relevanter vind, ik vind dat hij een penalty had moeten krijgen", stelt hij in Goedemorgen Eredivisie. "Het was een goede actie trouwens van hem, een soort Ibrahimovic. Ik denk niet dat hij zomaar gaat liggen."

Ook Ralf Seuntjens vindt het een strafschop. "Peer Koopmeiners tikt zijn voet aan. Zijn linkervoet, waarmee hij wil doorstappen", stelt de spits. "Als we de VAR erbij halen voor een elleboog, haal hem er dan ook bij voor een penalty", vervolgt Kraay jr. "Dit is wel een cruciale fase in de wedstrijd."

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

Ajax-spelers staan achter Heitinga: "Het is niet alleen de trainer"

0
Marciano Vink

Vink kritisch op Ajax: "Wie heeft hem een extra contract gegeven?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd