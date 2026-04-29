Kraay jr. ziet Ajax-huurling uitblinken: "Heeft hem goed gedaan"

Almere City eindigde als nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie en begint woensdagavond aan de play-offs voor Europees voetbal. "Die hebben er in de eerste seizoenshelft echt een potje van gemaakt", oordeelt Kraay jr. in gesprek met ESPN. "Maar trainer Jeroen Rijsdijk heeft het net op tijd op de rit gekregen. Vanaf het moment dat hij spits Julian Rijkhoff op tien zette, begon het te lopen."

De 21-jarige huurling van Ajax was dit seizoen zestien keer trefzeker en gaf drie assists in de competitie. "Rijkhoff speelt dit seizoen voor het eerst in zijn leven met zijn gezicht naar het doel, in plaats van met zijn rug. Dat heeft hem zo ongelooflijk goed gedaan", oordeelt Kraay jr. "Hij schiet ze momenteel van alle hoeken en standen binnen."