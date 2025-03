Kraay jr. ziet fout bij Ajax: "Prioriteit is kampioen worden"

Hans Kraay jr. meent dat Ajax een fout heeft gemaakt door Matheus niet in te schrijven voor de Europa League. Nu Remko Pasveer geblesseerd is zijn de Amsterdammers aangewezen op Jay Gorter.

Ajax kon in de winterstop slechts drie extra spelers inschrijven voor de Europa League en koos dus niet voor de Braziliaanse doelman. "Dat is wel een fout", oordeelt Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie. "Zeker als je een keeper hebt die het uitstekend doet, dan maakt het niet uit hoe oud je bent, maar er zit een heel groot verschil tussen Gorter en Matheus."

Volgens Kraay jr. moet Francesco Farioli in de Eredivisie gewoon voor Matheus blijven kiezen. "De prioriteit is gewoon kampioen worden", stelt de analist. "Ik zou altijd de beste elf opstellen. Matheus is na Pasveer de beste. Jay Gorter was na afloop best eerlijk. Die vond het best eng om na anderhalf jaar weer te keepen." Zondag tegen PEC Zwolle koos de oefenmeester inderdaad voor Matheus.