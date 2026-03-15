Kraay jr. ziet invloed van Garcia: "Wat mij heel erg opvalt..."

Volgens Kraay was vooral het hoge druk zetten weer duidelijk zichtbaar. "Wat mij heel erg opvalt: Ajax-DNA is hoog druk zetten en aanvallend voetbal", stelde hij. "Farioli is gekomen en die heeft Farioli-voetbal gespeeld. Daarna wilde John Heitinga weer hoog druk zetten, maar na een paar teleurstellingen ging hij weer terug. Fred Grim idem dito. Maar als je Ajax nu ziet: hoog druk zetten is er toch zo weer in te krijgen? Gisteren deden ze het wel. Het is toch geen hogere wiskunde?"

Henk ten Cate vindt het echter te vroeg om de credits volledig aan García te geven. Volgens de bondscoach van Suriname kan een trainer in zo’n korte tijd nog geen grote veranderingen doorvoeren. "Je kan niet in vijf dagen tijd het elftal naar je hand zetten. Dat is onmogelijk. Dus je kunt niet alle credits aan die trainer geven."

Ten Cate denkt dat de verandering vooral uit de spelersgroep zelf komt. "Ik heb het idee dat dit uit de spelers komt. Vooral de intensiteit en energie. En het heeft er ook mee te maken dat Steven Berghuis weer fit is. Hij maakte vooral in de eerste helft het verschil."

Toch ziet Ten Cate ook dat García inmiddels al invloed begint te krijgen binnen de club. "Ik heb wel het idee dat hij iets teweegbrengt. Hij is eerst bij Jong Ajax ingestapt en daar heeft hij in de eerste drie wedstrijden ook zeven punten gehaald."